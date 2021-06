Roter Porsche in Labbeck gestohlen

LABBECK. Unbekannte stahlen am Samstag, 12. Juni zwischen 2 Uhr und 4.30 Uhr einen roten Porsche 911 von einem Grundstück an der Marienbaumer Straße. Das Auto trug vermutlich das amtliche Kennzeichen WES-HB 567, das ebenfalls von einem Wohnmobil auf dem gleichen Grundstück gestohlen worden war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Telefon 02801 / 71420.