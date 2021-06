REES. Es war eine Entscheidung aus dem Nutzen heraus: Erhard und Helma Behlau verlegen das Hauptquartier ihres Fleischwarengeschäfts von Rhede zurück in die Nähe ihres Wohnorts in Rees. Dafür haben sie eine Fläche an der Marie-Curie-Straße erworben.

Hauptsächlich – genauer vier Mal in der Woche – sind das Ehepaar und ihre fünf Mitarbeiter auf dem Markt in Bocholt anwesend, daneben verkaufen sie ihre Ware aber auch in Rhede und Rees. Und um nicht immer schon wegen Kleinigkeiten bis nach Rhede fahren zu müssen, hat das Ehepaar den Betrieb wieder näher an sein Zuhause gebracht.

In Rees selbst ist das Team bisher zwar nur mittwochs aktiv, geplant ist aber, ab Mitte Juli auch freitags von 15 bis 18 Uhr die Wagen auf dem eigenen Hof zu öffnen. Das aber erst einmal nur versuchsweise. „Wir schaffen es momentan aus Personalmangel nicht, samstags nach Rees zu fahren“, erläutert Helma Behlau.

-Anzeige-

„Wir freuen uns, dass wir wieder in Rees Fuß fassen konnten“, sagt Erhard Behlau. Der Betrieb des Ehepaars befand sich die letzten 15 Jahre in Rhede, aber zuvor hat schon Erhard Behlaus gleichnamiger Vater den Betrieb rund 45 Jahre in Empel geführt. Damals hatte dieser noch selbst geschlachtet, stand aber irgendwann vor der Entscheidung: Handel oder Produktion?

Neue Lagerhalle

Auf ihrem neuen Gelände von 1.100 Quadratmetern ist die 250 Quadratmeter große Lagerhalle bereits fertiggestellt. Hier kühlt das Team zum einen die Ware, zum anderen parkt es hier die drei Verkaufswagen: zwei große und einen kleinen, letzterer „als Notnagel“, wie das Ehepaar erklärt. Das Büro belassen sie allerdings bei sich im nicht weit von der Halle entfernten Zuhause. Für den Bau und die Fläche hat das Ehepaar Behlau rund 180.000 Euro netto investiert.

Das Warenangebot ist vielseitig. Eier, Geflügel, Kalbfleisch, Lamm, Kaninchen, zwischendurch das besonders hochwertige Black Angus und seit elf Jahren auch importierte italienische Spezialitäten: Schinken, Salami und Pasta. „Das ist ein Punkt, auf den wir nicht mehr verzichten können und wollen“, sagt Erhard Behlau über die Bedeutung der Spezialitäten.

Bei alldem setzt die Firma vornehmlich auf Produkte aus der Region. Das ganze Team weiß durch Betriebsausflüge, wie die Nahrungsmittel produziert werden. So sind zum Beispiel Hähnchen und Pute antibiotikafrei und die Eier aus Bodenhaltung beziehungsweise Bio-Produkte. „Transparenz wird bei uns großgeschrieben“, sagt Erhard Behlau.