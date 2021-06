Pedelec-Fahrer verstirbt nach Unfall im Krankenhaus

GELDERN. Am Freitag, 11. Juni, kam es auf der Danziger Straße in Geldern gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 91-jähriger Mann aus Geldern stand mit seinem Pedelec an einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer. Ein 23-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit seinem Audi die Danziger Str. in Fahrtrichtung Königsberger Straße. Kurz bevor der 23-Jährige mit seinem Wagen die Querungshilfe erreichte, fuhr der 91-jährige Mann so unvermittelt auf die Fahrbahn, dass der 23-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer trotz Vollbremsung nicht mehr vermeiden konnte. Bei dem kollisionsbedingten Sturz erlitt der Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Samstagmorgen, 12. Juni, verstarb der 91-Jährige in Folge seiner Verletzungen im Krankenhaus.