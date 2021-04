Testzeiten werden ausgeweitet

UEDEM. Aufgrund steigender Nachfrage bietet das Testzentrum der Rennecke-Medic-GbR im Forum der Waldorfschule ab Montag, 19. April, auch Testzeiten an zwei Vormittagen an. Neben den bisherigen Öffnungszeiten montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr sind Testungen nunmehr auch montags und donnerstags in der Zeit von 8 bis 11 Uhr möglich. Zudem kann das Testzentrum samstags und sonntags in der Zeit von 9 bis 14 Uhr aufgesucht werden. Termine sollten unter www.testzentrum-uedem.de gebucht werden. Eine Testung ohne Termin ist zwar auch möglich, hier muss dann aber mit einer kurzen Wartezeit gerechnet werden. Die Gemeindeverwaltung bittet darum, die Beschilderung der Zuwegung zum Testzentrum zu beachten, um ein Zusammentreffen mit den Schülern im Schulbetrieb zu vermeiden.