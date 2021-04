Kostenlose Schnellstests auch für Einreisende

KREIS KLEVE. Die kostenlosen Corona-Schnelltests („Bürgertestung“) sind ab sofort Menschen ohne gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland zugänglich. Darüber hat das Landes-Gesundheitsministerium den Kreis Kleve informiert. Aufgrund der zahlreichen Anfragen von in Deutschland arbeitenden Grenzpendlern und ihren Arbeitgebern hat das Bundesgesundheitsministerium nun entschieden, dass abweichend von der Testverordnung auch Personen mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland die kostenlosen Bürgertestungen in Anspruch nehmen können. Dies gilt ausdrücklich nur für Personen ohne Krankheits-symptome. Für den Kreis Kleve bedeutet dies: Auch Niederländer können die kostenlosen Corona-Tests bei den Anbietern im Kreisgebiet ab sofort in Anspruch nehmen. Der Kreis Kleve hat die Teststellen in den Städten und Gemeinden über diese Änderung informiert. Aktuell gibt es kreisweit 154 Teststellen. Weitere sind im Genehmigungsverfahren. Eine aktuelle Übersicht über die Schnelltestzentren im Kreisgebiet gibt es per Direktzugriff auf der Homepage des Kreises Kleve www.kreis-kleve.de.