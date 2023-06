11-Jähriger verletzt sich schwer auf Pumptrack

RHEINBERG. Am Montag, 5. Juni, gegen 18.40 Uhr, hatte ein 11-jähriger Rheinberger auf dem Skate- & BMX-Gelände “Pumptrack” am Friedrich-Stender-Weg einen Unfall. Nach ersten Erkenntnissen ist der 11-Jährige eine Steilkurve hinaufgefahren und am oberen Rand mit seinem Vorderrad hängen geblieben. Hierbei stürzte der 11-Jährige und zog sich trotz Brustpanzer und Helm schwere Gesichtsverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in ein Krankenhaus nach Duisburg. Zur Landung des Hubschraubers ist die Alpener Straße Ecke der Aloys-Wittrup-Straße für circa 60 Minuten gesperrt worden.