KREIS WESEL. Nachdem die ersten Planungen bereits 2013 begannen, startete vor anderthalb Jahren schließlich der Bau, der nun vollendet ist: Diese Woche begrüßt das Kati-Faßbender-Hospiz seine ersten Gäste. Getreu dem Motto „Ganz dasein, wenn ein Leben endet“ begleitet das Team des einzigen Hospizes am rechten Niederrhein diese auf der letzten Etappe ihres Lebens – kostenlos und unabhängig von der Konfession.

Und auch wenn das Thema Tod im Zentrum steht: „An diesem Ort hier wollen wir das Leben feiern. Gerade, indem wir dem Tod begegnen, können wir es umso mehr feiern.“ Das spiegelte sich auch bei der Eröffnung wider, die mit einem Tag der offenen Tür am vergangenen Freitag vollzogen wurde, zu dem unter anderem ein Benefizkonzert mit beschwingter Musik gehörte. „Es ist wichtig, dass die Menschen in Wesel uns kennenlernen. Dadurch verliert sich auch die Angst vor uns“, sagt Wolbring. Schließlich ist das Thema Tod noch immer für viele Menschen ein Tabu.

Die helle, freundliche Gestaltung mit warmen Naturfarben der Innenräume bezeugt den lebensbejahenden Grundtenor ebenfalls bis in jede Ecke. Zum einstöckigen Gebäude, das bei Bedarf in Zukunft auch um eine zweite Etage ergänzt werden könnte, gehören auf rund 1.000 Quadratmetern elf geräumige Apartments mit eigener Terrasse, ein Gästezimmer, ein „Raum der Stille“ als Rückzugsort, ein Speisezimmer, ein wohnlich eingerichteter Eingangsbereich und weitere Büro- und Arbeitszimmer sowie ein zentraler Pflegestützpunkt. Letztgenannte Versorgungseinheiten sind mittig gelegen, sodass sich von dort aus über kurze Wege zwei Flure erreichen lassen, die jeweils zu fünf beziehungsweise sechs Patientenzimmern führen. Anonym dürfe sich so niemand mehr vorkommen, ist sich Architekt Heinz Wrede sicher. „Wir haben keinen Stationscharakter.“ Begehbare Lichthöfe sorgen im Gebäude für das Extra an Tageslicht.