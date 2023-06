Exhibitionist am Kindergarten: Polizei sucht Zeugen

REICHSWALDE. Am gestrigen Mittwoch gegen 10.45 Uhr waren zwei Erzieherinnen mit einer Kindergartengruppe in einem Waldstück zwischen den Straßen Buchholz und Grunewaldstraße in Reichswalde unterwegs. Ein unbekannter Mann näherte sich der Gruppe und verwickelte eine der Erzieherinnen in ein belangloses Gespräch. Danach verließ er das Waldgebiet. Kurze Zeit später sah ein Zeuge, wie der Mann sich auf einem Grundstück an der Straße Hirschbruch aufhielt, das an den Kindergarten grenzt. Nach Angaben des Zeugens schaute der Mann durch einen Zaun in Richtung der spielenden Kinder, während er an seinem Glied manipulierte. Der Zeuge sprach ihn daraufhin an und schickte ihn weg. Die Kinder haben von dem Sachverhalt nach jetzigen Erkenntnissen nichts mitbekommen. Der Mann wird beschrieben als etwa 1,85 Meter groß, rund 60 Jahre alt und mit stämmiger Figur. Er hatte dünnes Haar und trug eine helle Stoffjacke sowie eine blaue Jeans. Der Unbekannte soll zudem gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821/ 5040.