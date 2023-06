Zeugen gesucht nach Brand in Herongen

HERONGEN. Am Dienstag, 30. Mai, gegen 18.20 Uhr kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude (ehemaliges Landschulheim) am Oberweg in Herongen Zeugen auf dem nahegelegenen Campingplatz hatten den Rauch gesehen und die Feuerwehr informiert. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Kräften vor Ort war, löschte die Flammen, das Gebäude wurde jedoch komplett zerstört. Es entstand hoher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen. Gestern suchte ein Brandsachverständiger die Örtlichkeit mit Kripobeamten auf. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist von Brandstiftung auszugehen, ein technischer Defekt ist ausgeschlossen.

Ein Zeuge sah zum Zeitpunkt der Brandentdeckung eine männliche Person von dem umzäunten Gelände flüchten. Der Mann hatte demnach kurze Haare und trug ein blaues T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Zeugen, die weitere Hinweise in dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kalkar unter 02824/880. Seit Anfang des Monats war es in Straelen bereits zu mehreren Bränden in den umliegenden Waldstücken gekommen. Tatzusammenhänge werden aktuell geprüft.