Unbekannte Täter setzen Blitzer in Brand

ASPERDEN (ots). In der Nacht zu Freitag, 2. Juni, haben unbekannte Täter eine feststehende Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Asperden auf der B9 durch Feuer beschädigt. Gegen 3.25 Uhr ging eine Meldung bei der Leitstelle ein. Die Täter entzündeten das Gehäuse des Blitzers, außerdem entstand offenbar ein kleiner Flächenbrand rund um den Aufstellort der Anlage. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand aber bereits selbstständig erloschen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.