Unfall: Pedelec-Fahrer (59) lebensgefährlich verletzt

KEVELAER. Am Samstag gegen 11.57 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Kevelaer mit seinem Pedelec die Wember Straße (L 361) aus Richtung der Straße An der Schanz, in Richtung Kevelaer. Er benutzte den rechten Radweg. Kurz vor der Einmündung zur Van-Geysternstraße überquerte er plötzlich die Fahrbahn der Wember Straße, vermutlich um in die Van-Geysternstraße einzubiegen. Dabei wurde er von dem PKW einer 52-jährigen Frau aus Kevelaer erfasst, die die Wember Straße ebenfalls in Richtung Kevelaer befuhr. Bei der Kollision zog sich der 59-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zu einer Spezialklinik nach Duisburg geflogen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Neuss und ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen erfolgte durch ein Team des Opferschutzes der Polizei Kleve. Die Wember Straße war für die Unfallaufnahme bis 18.40 Uhr gesperrt.