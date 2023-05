76-jährige Autofahrerin kollidiert mit LKW

LÜLLINGEN. Am Mittwochnachmittag, 3. Mai, gegen 15.15 Uhr war eine 76-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Antara auf dem Azaleenweg in Richtung der Straße An de Klus in Lüllingen unterwegs. Als sie an der Kreuzung nach links in Richtung Kevelaer abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 7,5 Tonnen-LKW, der von links kommend vorfahrtsberechtigt auf der Straße An de Klues unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die 76-Jährige und ihr 82-jähriger Beifahrer, beide aus Weeze, schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Fahrerin aus dem Opel befreien. Ein Rettungswagen brachten die beiden Personen in eine Klinik, wo sie zur Beobachtung stationär aufgenommen wurden. Der 61-jährige LKW-Fahrer aus Isselburg blieb unverletzt.