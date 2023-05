VEEN. Museen auf der ganzen Welt lassen sich immer etwas Besonderes einfallen, wenn sich der Internationale Museumstag ankündigt. Auch das Haus der Veener Geschichte ist schon seit 15 Jahren dabei und plant für Sonntag, 21. Mai, ebenfalls ein vielschichtiges Programm für seine Besucher. Passend dazu gibt es dieses Jahr die Sonderausstellung „40 Jahre Fanclub Veen 83“.

Für derartige Jubiläen präpariert das Heimatmuseum einige Wochen lang immer einen speziellen „Sonderausstellungsraum“, der dieses Jahr am Museumstag von 10.30 bis 15 Uhr geöffnet ist und darüber hinaus gerne nach Terminabsprache unter Telefon 0170/6526059 zugänglich gemacht wird. „Immer wenn ein Veener Verein ein besonderes Jubiläum hat, präsentieren wir ihn hier. Mal war es der Reiterverein, dann der Sportverein oder das Akkordeonorchester.“, erläutert der 1. Vorsitzende des Museums, Rainer Nabbefeld. Verbunden wird dieser Anlass immer mit dem internationalen Museumstag – der in Veen dieses Mal im Zeichen des Fanclub Veen 83 steht.

Viel zu erzählen

Seit dem 2. April 1983 haben sich eine ganze Menge Erinnerungen angesammelt. Das bezeugen nicht nur die vielen Fotos, die etwa Geschichten von den Fahrten zu Auswärtsspielen erzählen, sondern auch viele weitere ausgestellte Erinnerungsstücke – darunter Fanartikel, alte Eintrittskarten und Zeitungsartikel.

Josef Holland als Präsident und Michael Holland als Kassierer können ebenfalls eine ganze Menge erzählen. Zum Beispiel über die großen Jubiläen, die stets unter prominenter Beteiligung – 2003 mit Andrea Berg und 2013 mit Mickie Krause – gefeiert wurden. Vor allem aber über die unzähligen unvergesslichen Erlebnisse, die die Vereinsmitglieder mittlerweile neben der Liebe zum Borussia Mönchengladbach miteinander verbinden. Mit anfangs neun Mitgliedern – sieben der Gründer sind heute noch dabei – ist der Fanclub nach und nach immer weiter gewachsen. „Mittlerweile gehen wir auf die 300 Mitglieder zu“, sagt Josef Holland. Vertreten ist jedes Alter.

Ein Highlight seien immer die Europacup-Spiele gewesen. „Wir sind mit dem Fanclub vor vier, fünf Jahren in Barcelona gewesen“, erinnert sich Josef Holland. An die Karten für das Spiel wäre man jedoch eigentlich gar nicht gekommen, wäre da nicht zuvor sein Urlaub gewesen, auf dem er in besagter Stadt einen Halt in einem FC Barcelona-Fanshop einlegte. Die Verkäuferin habe ihm die Karten zunächst gar nicht verkaufen wollen, erinnert er sich. Er sprach kein Spanisch, sie kein Englisch. „Sie meinte, sie könnten nur zwei Karten abgeben, ich brauchte aber 25.“ Die Begegnung zog sich, aber nach drei Stunden habe die Frau schließlich nachgegeben – und für die zukünftigen Gäste sogar noch 25 Barcelona-Schals gratis obendrauf gelegt. „Das war ein echtes Highlight“, erzählt Holland mit einem Lachen. Von den sportlichen Erfolgserlebnissen bei den Spielen natürlich ganz zu schweigen.

Gefeiert werden soll auch das diesjährige Fanclub-Jubiläum wieder im großen Stil mit einer open air-Sause. Das Programm will der Fanclub noch zeitnah vorstellen. Karten gibt es schon jetzt bei Michael Holland unter Telefon 0157/71162087.

Volles Programm

Abseits der Sonderausstellung wird am Museumstag noch viel mehr geboten. Der Schäferhundverein der Ortsgruppe Alpen sorgt für ein weiteres Highlight: Gegen 12.30 Uhr präsentiert er auf dem Schulhof eine außergewöhnliche Hunde-Show. Zuvor, gegen 12 Uhr, schaut schon der Eiswagen von Egons Eiscafé vorbei. Ein Spielmobil bietet den Kindern beste Unterhaltung, die KLJB Veen bietet zusätzlich Kinderschminken an. Künstlerisch wird es mit Herbert Gooßens: Er präsentiert seine Bilder im Filmraum.

Über die Brillenbox können Besucher ihre alten Nasenfahrräder spenden, im Sinne der Nachhaltigkeit lädt auch ein Trödelmarkt zum Stöbern ein. Wer sich dagegen besonders für Bücher aus der Veener Vergangenheit interessiert: Fündig wird man im Museum selbst. Und wem dann irgendwann der Magne knurrt, der kann sich rund um das Pfarrheim mit dem Angebot der Veener KFD-Frauen stärken.