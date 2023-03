Tödlicher Verkehrsunfall: Fußgänger von LKW erfasst

KEVELAER (ots). In der Innenstadt von Kevelaer ereignete sich am Donnerstagmorgen, 30. März, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Wagen der Müllabfuhr war gegen 8.15 Uhr auf der Willibrordstraße in Richtung Annastraße unterwegs, am Steuer saß ein 58-Jähriger aus Uedem. Nach ersten Erkenntnissen erfasste der LKW beim Überqueren der Hauptstraße einen 85-jährigen Fußgänger, der mit seinem Rollator auf der Hauptstraße in Richtung Kapellenplatz lief. Der Senior wurde von dem LKW überrollt und erlitt tödliche Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Angehörigen des Mannes. Ein Notfallseelsorger war zudem für die Zeugen vor Ort, die das Unfallgeschehen gesehen hatten. Für die Dauer der Unfallaufnahme, für die das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve am Unfallort erschien, ist die Hauptstraße aktuell noch gesperrt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Sachverständiger hinzugerufen. Der Müllwagen wurde sichergestellt.