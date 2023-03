15 Jahre, 450.000 Besucher

NIEDERRHEIN. Gerd Scholten, seines Zeichens Geschäftsführer der Grenzlanddraisine, zeigt sich zu Beginn der neuen Saison optimistisch – verhalten optimistisch. „Wir werden in diesem Jahr noch nicht die Zahlen der Vor-Corona-Zeit erreichen, aber wir werden kein Minus machen.“ Das ist doch mal ein Wort. Scholten sagt auch: „Wenn wir während der Corona-Jahre nicht von den Kommunen (Kleve, Kranenburg und Groesbeek sind mit je einem Drittel in der GmbH) unterstützt worden wären, dann gäbe es die Draisine nicht mehr.“

Neue Kooperationspartner

Am 1. April fällt der Startschuss in die neue Saison und Scholten freut sich auf neue Kooperationen. Zu nennen wäre der Klever Tiergarten. Gerd Scholten: „Vor allem Familien mit Kindern werden sich über unsere Kooperation mit dem Tiergarten freuen. Für nur 17,50 Euro (Erwachsene) und neun Euro (Kinder) können unsere Gäste künftig von Montag bis Donnerstag Draisine fahren und den Tiergarten besuchen.“ Eine „Haltestelle Tiergarten“ wird es allerdings nicht geben. Wer in den Tiergarten möchte, muss bis zum Klever Draisinenbahnhof fahren. Ein weiteres Angebot: Schienenspaß plus Weinprobe. Scholten: „Gruppen ab zehn Personen können in der anlaufenden Saison nach ihrer Draisinenfahrt eine Weinprobe in der Klever Schlossbergkellerei Peters genießen.“ Preis inklusive Draisinenfahrt und Weinprobe mit fünf Weinen, Wasser und Knabbergebäck: montags bis donnerstags 28 Euro, freitags bis sonntags und an Feiertagen 31 Euro. Aber immer dran denken: Auch auf der Draisine ist man Verkehrsteilnehmer. Übermäßiger Alkoholgenuss ist eher kontraproduktiv.

Der 450.000-ste Gast

Übrigens wird die Grenzland-Draisine in diesem Jahr 15 Jahre alt. Grund genug, in den Social Media Kanälen (Facebook und Instagram) 15 Geburtstagsgutscheine zu verlosen. Es wird aber nicht nur Geburtstag gefeiert. Scholten: „Wir werden in der anlaufenden Saison auch unseren 450.000sten Gast begrüßen können.“

Und wie sieht‘s mit den Preisen aus? Gerd Scholten: „Da hätte ich dann eine gute Nachricht für unsere Gäste, denn die Preise sind stabil.“ Das wird die rund 23.000 Besucher freuen, die Scholten und sein Team erwarten. In Vor-Corona-Zeiten gab es Besucherspitzenwerte von 27.000. Scholten: „Da müssen wir erst wieder hin. Corona hat einiges kaputt gemacht.“ Martina Gellert von der Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Marketing der Stadt Kleve: „Bei den Tourismuszahlen ist die Entwicklung ähnlich. Wir sind nich nicht wieder bei den Zahlen von vor drei Jahren.“

Die meisten kommen von außerhalb

Gäste der Grenzland-Draisine sind übrigens größtenteils Menschen von außerhalb. Gerd Scholten: „Wie reden da von einem Umkreis zwischen 50 und 100 Kilometern.“ Das Verhältnis deutsche Gäste/niederländische Gäste ist übrigens seit Jahren stabil. Scholten: „Rund 25 Prozent unserer Gäste kommen aus den Niederlanden.“ Mittwochs ist Familientag. Scholten: „An diesem Tag fährt bei einer Familie von zwei Erwachsenen ein Kind gratis mit. Das gilt übrigens auch in den Osterferien. Fast abgelaufen ist die Chance für einen zehnprozentigen Frühbucherrabatt. Wer darauf spekuliert, muss bis zum 31. März seine Draisinenfahrt gebucht haben.

Was gibt‘s noch? Neue Tische zum Beispiel. „Da sind jetzt Einkerbungen für Flaschen oder Gläser“, erklärt Scholten. Es geht also um Getränkestandsicherheit. Noch im Planungsstadium: Überdachungen für die Clubdraisinen. Das hat es bisher nicht gegeben, aber das ist ja kein Grund. Scholten: „Diese Überdachungen werden oft nachgefragt und wenn wir eine Lösung finden, die schön, machbar und vor allem auch bezahlbar ist, dann wird es Überdachungen geben.“

Der rote Waggon

Am Klever Draisinenbahnhof wird zudem der „Rote Waggon“ seinen Betrieb aufnehmen. Das Motto: Kaffe, Snacks und Eis. Scholten: „Für unsere Gäste bedeutet das: Sie müssen für eine Erfrischung, einen Snack oder ein Eis für die Kinder nicht erst in die Stadt gehen.“ Und dann wäre da noch der Seniorentag. Donnerstags fahren Ü65er zum halben Preis. Das gilt auch im Seniorenmonat September. Es wird also auch 2023 einiges geboten.

Hier gibt’s die Infos zur Draisine