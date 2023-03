GELDERLAND. Eine knappe Entscheidung war es beim Vorlesewettbewerb in der St.-Adelheid-Schule in Geldern: Die vier Vorleser, die sich vor ihrem gespannten Publikum der Jury des Lesewettbewerbs „Leselöwen suchen den Lesekönig“ stellten, vertraten ihre Schule bravourös.

Kim Siebert und Baran Suncak aus der 4a sowie Jannis Bertram und Allaa Mahmood aus der 4b waren von ihren Mitschülern als beste Vorleser gewählt und für den Wettbewerb bestimmt worden. Sie stellten den Autor des Buches vor und gaben eine kurze Inhaltsangabe, bevor sie den Juroren Gabriele Bruchwalski und Sophia Bornemann (beide Sparkasse Krefeld), Mirjam Keuck-Grönheim und Jona Litjens (beide Bücher Keuck) und Andrea Kempkens (Niederrhein Nachrichten) ihre selbstgewählten Textpassagen präsentierten. Entschieden hatten sie sich für die Bücher „Fonk 1 – Geheimagent aus dem All“ von Tobias Goldfarb und „Die Schule der magischen Tiere – Bravo, bravissimo!“ von Margit Auer. Alle vier hatten sich bestens vorbereitet und machten der Jury die Entscheidung nicht leicht. Am Ende waren es nur kleine Nuancen, in denen sich die vorgetragenen Passagen unterschieden. Auch die Klassenlehrerinnen Silvia Ibes und Anja Riedmüller sind stolz auf ihre Schüler: „Sie haben es toll gemacht und die schöne Erfahrung, im Mittelpunkt zu stehen und stellvertretend für ihre Klassen lesen zu dürfen, gut genutzt.“ Dieses Lob gilt auch den vier Schülern, die sich im Anschluss an den Vorlesewettbewerb dem Quiz stellten. Alison Kettler und Andina Ibrahimi aus der 4b sowie Kim Siebert und Amelia Niedzwiecka aus der 4b beantworteten sechs Fragen zu jedem Buch und entschieden mit ihrem Ergebnis über die Gesamtplatzierung im Wettbewerb.

Wer Vorlesekönig der St.-Adelheid-Schule ist und über welche Platzierung sich die Grundschule freuen kann, wird bei der großen Siegerehrung im Bürgerforum verraten. Jede der acht am Wettbewerb beteiligten Schulen erhält ein Preisgeld aus dem PS-Sparen Zweckertrag der Sparkasse Krefeld und darf die Büchersätze für die Schulbibliothek behalten. Die acht Lesekönige werden zudem mit Stiftkrones der Goldschmiede Link gekrönt.