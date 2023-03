Zu wenig Aussteller: Verkaufsoffener Sonntag entfällt

KEVELAER. Der für den 26. März geplante Verkaufsoffene Sonntag mit dem Thema Frühlingserwachen in Kevelaer fällt aus. „Es ist uns nicht gelungen, genügend Marktbestücker zu diesem Thema zu gewinnen. Wir bedauern die Absage und gehen jetzt schon in die Planung für 2024“ so Sabine Toonen für den Vorstand der Unternehmervereinigung Kevelaer. Die ebenso geplante Bilder-Malaktion, für die die Kevelaerer Kindergarten gewonnen werden konnten, wird auf den 16. April, den nächsten anstehen Verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen des Brocante Marktes, verschoben.