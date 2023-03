Die Natur als Wegweiser

XANTEN. Alexa Willems sieht das Leben wie einen Spaziergang im Wald: Man läuft erstmal los, muss die ein oder andere Hürde meistern und sich an Kreuzungen für eine Richtung entscheiden. „Dabei gibt es mehrere Etappenziele, bis man irgendwann an seinem Endziel angekommen ist“, sagt die Xantenerin. Das könne mitunter dauern, aber die Natur gebe oftmals den richtigen Weg vor. Davon ist die Logotherapeutin überzeugt. Ihre Gedanken dazu hat sie in ihrem Buch „Der Wald weist Dir den Weg – 7 Fragen, die Dich zum Sinn in Deinem Leben führen“ zusammengefasst.

Ursprüngliche sollte das Werk nur ein Fachbuch werden. „Ich hatte dem ,bene!‘-Verlag bereits ein fertiges Manuskript vorgelegt. Sie meinten dann aber zu mir, dass ich mehr persönliche Geschichten hineinbringen soll, damit es für jeden les- und verstehbar wird“, berichtet Willems. Dazu hat sie ihr Buch auf die Beantwortung von sieben lebenswichtigen Fragen aufgebaut. „Sie sollen eine Standortbestimmung geben“, erklärt die 52-Jährige. Deshalb laute die erste Frage auch: „Wo stehst Du?“ „Wir müssen zunächst einmal wissen, in welcher Lebensphase wir uns befinden“, sagt Willems. Dann gehe es aber auch um die Selbstfindung. „Mir persönlich liegt in dem Zusammenhang auch die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen sehr am Herzen. Aus der Wunde kann ein Wunder werden“, sagt Willems. Die Natur könne insofern helfen, da sie zur Entspannung beitrage und helfe, in Bewegung zu kommen.

Sieben zentrale Fragen

Diesen Aspekt nutzt Willems in ihrem Buch auch und stellt an verschiedenen Stellen unterschiedliche Übungen vor. Zur ersten Frage in ihrem Buch, „Wo stehst Du?“, leitet sie ihre Leser beispielsweise an, über eine Schwelle im Wald zu gehen – etwa dort, wo der Schotterweg in den Waldboden übergeht. „Gehe bewusst über diese Schwelle und lege die Wegstrecke schweigend zurück. Finde beim Laufen einen guten Rhythmus. Was passt zu Deiner derzeitigen Gemütslage und Verfassung? So wie wir gehen, geht es uns“, beschreibt Willems, die anschließend ihre Leser dazu animiert, der Natur ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken und zur Ruhe zu kommen. Am Ende dieser Übung soll er die Frage „Was ist meine Sehnsucht?“ für sich beantworten können.

Auf insgesamt fast 200 Seiten gibt Alexa Willems aber noch weitere Tipps, damit jeder die sechs weiteren Fragen („Was trägst Du?“, „Was gibt Dir Halt?“, Wann ruhst Du?“, „Worauf schaust Du?“, „Wohin führt Dein Weg?“, „Was gibst Du?“) für sich individuell beantworten kann. Dabei gibt sie auch sehr viel Persönliches von sich preis und zeigt, wie die Natur dem Menschen guttun und eine Richtung im Leben vorgeben kann. „Wir haben einen großen Schatz direkt vor unserer Haustür“, ist Willems überzeugt.

Achtsamkeitsübung als Video

Damit auch Menschen, die etwa gesundheitsbedingt nicht raus in die Natur können, trotzdem von ihr profitieren können, hat die Xantenerin mit dem Gelderner Musiker und Musikproduzenten Michael Weirauch eine Achtsamkeitsübung als Video aufgenommen. Der QR-Code dazu befindet sich am Ende des Buches. 16 Minuten nimmt Willems ihre Zuhörer darin mit in die Natur. „Die Achtsamkeitsübung soll eine tiefe Entspannung und Stabilität möglich machen“, sagt Willems, die als Coachin und Logotherapeutin Menschen in herausfordernden Lebenssituationen, beruflichen oder privaten Umbruchsituationen, sinnkritischen Lebenslagen oder bereits präventiv berät und dabei hilft, individuell den Sinn und Wert des Lebens für jeden einzelnen zu entdecken.

Darüber hinaus lernte die ehemalige Bankerin vor sechs Jahren die Naturtherapie kennen, die sie in ihrer eigenen Praxis in Xanten heute anwendet und die die Grundlage zu ihrem Buch „Der Wald weist Dir den Weg“ legte. Auf mehreren Lesungen stellt Willems in diesem Jahr nicht nur ihr Buch, sondern auch ihre Arbeit als Logo- und Naturtherapeutin vor. Unterstützt wird sie dabei von Gabriele Kremer, die am Anfang jeder Lesung ihren Kurzfilm „Cycle of Time“ zeigt. Er greift den Kreislauf der Jahreszeiten mit experimenteller Videomontage auf.

Das Buch „Der Wald weist Dir den Weg – 7 Fragen, die Dich zum Sinn in Deinem Leben führen“ ist im „bene!“-Verlag erschienen und trägt die ISBN 978-3-96340-201-2. Es kostet 18 Euro.