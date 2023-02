Überraschungsführung durch Kevelaer am Veilchendienstag

KEVELAER. Am Veilchendienstag, 21. Februar, ist Weltgästeführertag. Aus diesem Anlass bietet das Team vom Kevelaer Marketing eine kostenlose Gästeführung an. Das Motto des diesjährigen Aktionstages wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Nur soviel sei gesagt: Das Kevelaerer Gästeführerteam wird seine ganz persönlichen Lieblingsgeschichten zu historischen Häusern, besonderen Orten und bedeutsamen Persönlichkeiten zum Besten geben. Passend zum Motto haben sie ein Sonderprogramm zusammengestellt, das es sonst so nicht zu erleben gibt. Treffpunkt ist am 21. Februar um 14 Uhr an der Tourist Information. Das Angebot ist kostenfrei. Es wird allerdings um Voranmeldung in der Tourist Information gebeten. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832/122991.