Alleinunfall: 32-jährige Fahrerin schwer verletzt

KALKAR. Eine 32-jährige Frau aus Kalkar befuhr gestern, 18. Februar, gegen 14.54 Uhr mit ihrem KIA in Kalkar die Straße Zum Wisseler See (Kreisstraße 12) von der Straße Am Bolk kommend in Richtung Waysche Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte ihr Wagen zunächst einen Leitpfosten und einen Baum und prallte dann gegen einen zweiten Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufprall überschlug sich der PKW und kam schlussendlich auf den Rädern stehend zum Stillstand. Die 32-jährige verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde, nach notärztlicher Versorgung vor Ort, mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihr auf Grund ihres Alkoholkonsums eine Blutprobe entnommen. Der PKW musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn über zwei Stunden voll gesperrt