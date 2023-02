Vorverkaufsstart für die Frauensitzung 2024 in Straelen

STRAELEN. Nach den erfolgreichen Karnevalssitzungen in der Bofrost-Halle und im Eventzelt in Straelen wird es auch im kommenden Jahr wieder eine Frauensitzung der Großen Karnevalsgesellschaft (GKG) Narrenschiff Straelen geben. Am 27. Januar 2024 heißt es dann für alle jecken Damen wieder „Helau“ im Straelener Eventzelt. Der Vorverkauf für die Frauensitzung startet bereits am Samstag, 18. Februar, ab 14.11 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kauf von Eintrittskarten über die Internetseite der GKG Narrenschiff – www.gkg-narrenschiff.de – möglich. Ab Rosenmontag sind die Eintrittskarten auch bei der Agentur Landeier, Klosterstraße 13 in Straelen erhältlich.