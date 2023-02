VEERT. Der Verein zur Förderung des Veerter Karnevals (VVK) lädt zum großen Karnevalszug mit Prinzessin Daniela I. am Samstag, 18. Februar, in Veert ein. Beginn ist um 14.11 Uhr.

Die Zugaufstellung ist traditionell auf der Gerhart-Hauptmann-Straße. Von dort zieht der närrische Lindwurm über die Schulstraße, Veerter Dorfstraße, In het Velt, Hoevenweg, Eintrachtstraße, Josefstraße zur Schulstraße, wo sich der Zug dann auflösen wird. Für Stimmung sorgt der Spielmannszug Glückauf Geldern. Kommentiert wird der Zug vom Balkon von Peter Venhoeven über dem „Niers-Bäcker“ von VVK-Präsident „Hammer“ Kubon.

Familienfreundlich

Der VVK und die Stadt Geldern weisen darauf hin, dass beim Veerter Karnevalszug in der Zeit von 11 bis 20 Uhr ein Verbot von Alkohol, Glas und mobilen Musikanlagen besteht. Hier greifen der Bereich Ordnung und die Polizei schon auf Erfahrungswerte aus der „Vor-Corona-Zeit“ zurück. Seinerzeit zeigten die Verbote Wirkung. „Wir wollen alle den familienfreundlichen Karneval. Und ganz sicher sind wir alle keine Freunde von Verboten. Aber manchmal geht es nicht anders, um das familienfreundliche Fest zu erreichen oder zu erhalten“, so Johannes Dercks, früher selbst Zugleiter in Walbeck, der sich heute als Leiter im Bereich Ordnung der Stadt Geldern intensiv mit dem Problem auseinandersetzt. Die Stadt Geldern weist darauf hin, dass Polizei und der Bereich Ordnung an allen Ortseingängen auch Besucher auf diese Regelungen hinweisen. Flaschen und Gläser werden eingesammelt. Mobile Musikanlagen abseits des Zuges werden ebenfalls nicht geduldet.

Für eine weitere Verbesserung können die Anlieger der Zugstrecken selbst sorgen. Sie sollten darauf achten, dass weder Gläser, noch Flaschen, noch Alkohol ins Publikum gereicht werden, zum Beispiel bei Feiern im eigenen Vorgarten.

Verbotszone

Die Verbotszone in Veert umfasst die Veerter Dorfstraße ab Kreuzung Wettener Straße in Richtung Dorfmitte und bis zur Kreuzung In het Feld / Hülspaßweg / Grunewaldstraße, die

Josefstraße ab Einmündung Eintrachtstraße in Richtung Veerter Dorfstraße, den Hovenweg ab Kreuzung Eintrachtstraße in Richtung Veerter Dorfstraße, die Kirchstraße und die Schulstraße ab Kreuzung Brigittenstraße in Richtung Veerter Dorfstraße.