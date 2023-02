79-jähriger Fußgänger in Wankum von PKW erfasst

WANKUM. Am Donnerstagabend, 9. Februar, gegen 18.15 Uhr war ein 30-jähriger Autofahrer aus Issum in seinem Skoda Octavia auf der Grefrather Landstraße in Wankum in Richtung Wachtendonk unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer acht wollte nach ersten Erkenntnissen ein 79-Jähriger zu Fuß die Straße überqueren, als er von der linken Fahrzeugseite des Octavias erfasst wurde. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich schwer. Zunächst wurde der aus Grefrath stammende Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Später verschlechterte sich sein Gesundheitszustand aber, so dass er in eine Spezialklinik verlegt wurde. Es bestand Lebensgefahr. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve erschien am Unfallort, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Skoda wurde sichergestellt. Einsatzkräfte sperrten die Straße für die Dauer der Unfallaufnahme bis 22.45 Uhr. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Angehörigen des Mannes.