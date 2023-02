KAPELLEN. Traditionell wird auch der 58. Kapellener Karnevalszug wieder am Kleinkarnevalssonntag, 12. Februar, ab 13.11 Uhr durch Kapellen ziehen. Und auch dieses Mal dürfen sich die Karnevalisten im Umkreis auf einen jecken Tag für Klein und Groß freuen.

Insgesamt 22 Zuggruppen ziehen mit und zeigen, dass Kapellen nach zwei Jahren Zwangspause wieder richtig Lust auf Karneval hat. Von Rotkäppchen bis Lego ist alles dabei und somit dürfen sich die Zugbesucher auf tolle Wagen, bunte Kostüme und natürlich ganz viel Kamelle freuen. Auch musikalisch soll es an nichts fehlen, so wird der Zug von fünf Musikkapellen mit besten Karnevalsliedern begleitet. Und auch wenn es in Kapellen in diesem Jahr keine Tollität gibt, dürfen sich die Jecken auf adeligen Besuch aus Hartefeld freuen: Prinz Sven und seine Hardfield Rocker ziehen ebenfalls mit.

Familienfreundliche Atmosphäre

-Anzeige-

Auch in diesem Jahr setzt die Kapellener Karnevals-Gemeinschaft wieder auf das 2020 neu eingeführte Konzept, welches eine familienfreundliche Atmosphäre ermöglicht: So wird es auf dem Marktplatz nicht die gewohnte Party im Zelt geben, sondern eine „After-Zoch-Party“ für die ganze Familie. Wo sich 2020 nach dem Zug schon Groß und Klein trafen, wird auch in diesem Jahr wieder ordentlich mit DJ Molle nach dem Karnevalszug gefeiert. Außerdem soll eine Glas- und Alkoholverbotszone im Ortskern wieder für mehr Sicherheit sorgen. Somit ist das Mitführen von Glasbehältnissen und der Konsum von alkoholischen Getränken rund um den Kapellener Markt untersagt. Die Verbotszone erstreckt sich dabei über die Lange Straße von der Einmündung Feldstraße bis zur Einmündung Winnekendonker Straße , weiter über den Marktplatz bis zur Einmündung der Dammerstraße und gilt von 11 Uhr bis 20 Uhr. Die einzige Ausnahme stellt der Getränkepavillon am Markt dar, welcher bei der After-Zoch-Party von 15.30 bis 19 Uhr Getränke ausschenken wird. Das neue Konzept des KKG stieß beim letzten Karnevalszug bereits auf viel Anklang und ermöglichte eine friedliche und ausgelassene Karnevalsparty für die ganze Familie.

Warm-Up-Party am Freitag

Wer sich vorher schon in Karnevalsstimmung bringen will, der sollte am Freitag, 10. Februar, den Kapellener Bürgersaal besuchen, wo die KKG ab 19.11 Uhr mit dem bunten Programm ihrer Warm-Up-Party auf den Karnevalszug einstimmt.

Der Zugweg: Aufstellung: Dammerstraße, Start vom Hagelkruys zum Markt, Lange Straße, Feldstraße, Schanzfeld-Wyenhorst, Lange Straße Ende, Johannesstraße, Beethovenstraße, Am Steeg, Lange Straße bis zur Kirche, Markt (Auflösung).