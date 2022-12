Verkehrsstörungen aufgrund von Traktoren-Korso möglich

STRAELEN. Am Freitag, 16. Dezember, kann es zwischen 17.15 Uhr und 21.30 Uhr im Bereich rund um Straelen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Grund dafür sind hell erleuchtete Traktoren, die im Korso gemäß des eigenen Mottos einen “Funken Hoffnung” überbringen wollen. Die Lichterfahrt startet an der Bürgerhalle Herongen auf dem Oberweg in Herongen und führt über Broekhuysen in Richtung Straelen bis nach Arcen, wo die Fahrt auf der Arcener Straße endet. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Rücksichtnahme und Verständnis, wenn es im Zuge der Versammlung zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Die Polizei begleitet den Korso.