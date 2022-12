Traktoren-Korso: Mögliche Verkehrsstörungen

KEVELAER (ots). In der Kevelaerer Innenstadt kann es am Samstag, 3. Dezember, zwischen 17.15 und 20.45 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Grund dafür sind hell erleuchtete Traktoren, die im Korso gemäß des eigenen Mottos einen “Funken Hoffnung” überbringen wollen. Die Lichterfahrt startet am Europaplatz auf eine Route durch die Innenstadt und endet am Hülsparkstadion. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Rücksichtnahme und Verständnis, wenn es im Zuge der Versammlung zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Die Polizei begleitet den Korso.