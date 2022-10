Unfall beim Abbiegen: Drei Schwerverletzte

VORST. (ots) Zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kevelaerer Straße/ Steinstraße in Straelen kam es am Freitag, 28. Oktober, gegen 14.05 Uhr. Die 58-jährige Halterin eines schwarzen Opel Corsa wollte mit ihrem Fahrzeug von der Kevelaerer Straße nach links auf die Steinstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie einen 74-jährigen Verkehrsteilnehmer, welcher mit seiner grauen Mercedes A-Klasse aus Fahrtrichtung Walbeck kam. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich neben den beiden obengenannten Verkehrsteilnehmerin auch noch eine weitere 71-jährige Frau, welche sich zum Unfallzeitpunkt in der A-Klasse befand, so schwer verletzten, das sie in örtliche Krankenhäuser verbracht werden mussten.