Wertsachen erbeutet

UEDEM. (ots) Mit der Bitte, die Toilette nutzen zu dürfen, haben sich unbekannte Täterinnen den Zugang zu Wohnung einer Anwohnerin auf der Lohstraße verschafft und dann Bargeld und mehr mitgehen lassen. Gegen 15:30 Uhr klingelten zwei ihr unbekannte Frauen mit einem kleinen Mädchen an der Haustür der 43-Jährigen und fragten, ob sie das WC aufsuchen könnten. Die Bewohnerin ließ die Personen hinein. Eine der beiden Frauen verschwand mit dem Kind im Bad, die andere Unbekannte wartete im Flur. Als die Frau aus dem Bad rief, es sei kein Toilettenpapier mehr vorhanden, ging die 43-Jährige in die obere Etage der Wohnung hinauf um neues zu holen. Offenbar nutzten die Frauen diesen kurzen Augenblick, um Bargeld, zwei Smartphones und ein Tablet an sich zu nehmen. Danach verließen sie die Wohnung. Eine der Frauen wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und schlank. Sie hatte lange, dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen, die die beiden Frauen mit dem Kind gesehen haben oder andere Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.