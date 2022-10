20-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

PFALZDORF. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Mittwochmorgen, 12. Oktober, Pfalzdorf ereignet. Gegen 5.30 Uhr war eine 20-Jährige aus Goch in ihrem Nissan auf der Friedensstraße in Richtung Kalkarer Straße unterwegs. Als sie auf die Kalkarer Straße (B67) fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda Octavia einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen aus Kalkar, die auf der B67 in Richtung Goch fuhr. Durch die Wucht der Kollision wurde die 20-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten sie aus ihrem Auto bergen. Die junge Frau wurde zunächst in eine nahe gelegene Klinik gebracht, später aber in eine Spezialklinik verlegt. Sie schwebt aktuell in Lebensgefahr. Die 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen, auch sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die B67, die Sperrung dauerte bis 8.15 Uhr. Der polizeiliche Opferschutz kümmert sich um die Angehörigen der 20-Jährigen (ots).