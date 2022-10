UEDEM. Der Herbst hält Einzug und damit steht traditionell die Uedemer „Fliegenkirmes“ auf dem Programm. Gefeiert wird fünf Tage lang, vom kommenden Freitag, 14., bis Dienstag, 18. Oktober.

Schaustellerchef Dirk Janßen bedankte sich bei der Vorstellung des Kirmes-Programms explizit bei der Gemeinde Uedem und Bürgermeister Rainer Weber, die sich gegenüber den Schaustellern aufgrund vorangegangener und noch vorherrschender Krisen auch in diesem Jahr sehr kulant gezeigt hätten und auf Standgelder verzichteten. Die Kirmes in Uedem sei im vergangenen Jahr die einzige gewesen, die im Kreis Kleve durchgeführt wurde. Ordnungsamtsleiter Rüdiger Winkel ergänzte, dass „erfreulicherweise die gleiche Anzahl an Fahrgeschäften und Verpflegungsständen wie im letzten Jahr gewonnen werden konnten.“ Highlights sind hier sicherlich der Musikexpress, eine völlig neue Auto-Scooter-Anlage, der „Crazy Dancer“ sowie Karussells und Flieger für die jüngsten Kirmesfreunde.

Die Oldiethek mit Disco-Power im Bürgerhaus läutet am Freitagabend, 14. Oktober, ab 20 Uhr, die Kirmes ein. Wenn der Schausteller ums Eck kommt, nehmen die Fliegen Reißaus, heißt es so schön, wenn in Uedem Kirmes gefeiert wird. Die Disconacht in Uedem war schon immer Kult und soll es nach Meinung von Erwin Guntlisbergen, einem der Macher aus der Badmintonabteilung des Vereins auch wieder werden: „Es waren tolle Zeiten, die vor 34 Jahren im Saal Hotel Paeßens ihren Anfang nahmen.“ Der Blick zurück zeigt die Erfolgsgeschichte der Oldiethek: Nachdem in den 1970er- und frühen 1980er-Jahren das musikalische Highlight der Kirmes, unter anderem mit der legendären Wahl von Disco-King und -Queen, immer sonntags im Uedemer Bürgerhaus stattfand, einigten sich die Macher darauf, im Jahr 1988 bei Paeßens eine Oldiethek stattfinden zu lassen. Im Laufe der Jahre wurde deutlich, dass der Platz für die wachsenden Besucherzahlen bei Weitem nicht mehr ausreichte, und so wurden die Räumlichkeiten im fünften Jahr nach Entstehung der Disconacht um ein Zelt erweitert. Später, mit dem Ende von Hotel Paeßens, zog das Zelt auf den Parkplatz Bleiche. Von ihrer Attraktivität hat die Oldiethek auch am neuen Standort nichts eingebüßt, im Gegenteil. „In Spitzenzeiten“, so erinnert sich Erwin Guntlisbergen, „wurden hier über 1.000 Gäste begrüßt. Wir waren die beste Disco im ganzen Kreis Kleve!“

Das Disco-Fieber würde heute noch an der Bleiche grassieren, hätte nicht das Corona-Virus alles verändert. Pandemiebedingt findet darum die diesjährige Oldiethek im Rahmen der Fliegenkirmes wieder im Uedemer Bürgerhaus statt. „Back to the roots“ heißt es also in Uedem und das in allen Belangen: Denn auch im Saal des Bürgerhauses wird das Disco-Power-Team für die entsprechend gute Stimmung sorgen. Oldies ab Baujahr 2004 und älter sollten sich die Kirmesdisco darum keinesfalls entgehen lassen, denn wo sonst haben sie die Möglichkeit bei alten Kulthits in Erinnerungen zu schwelgen? Musik von ABBA bis ZZ Top und mehr sorgen dafür, dass kein Bein ruhig auf dem Boden stehen bleibt und der Körper in Schwung kommt, und das bei einem Eintritt von gerade mal sieben Euro. Einlass am Freitag, 14. Oktober, ab 20 Uhr, ist nur ab 18 Jahren.Der Uedemer Turn- und Schwimmverein freut sich auf viele Gäste, für die auch die Sekt- und Cocktailbar geöffnet ist. Der Eintritt kostet sieben Euro.

-Anzeige-

Den traditionellen Fassanstich führt am Samstag, 15. Oktober, um 15 Uhr, Bürgermeister Rainer Weber auf dem Marktplatz durch. Die Kirmes startet an diesem Tag schon um 12 Uhr, an den anderen Tagen öffnet die Kirmes jeweils am frühen Mittag. Im Anschluss an den Fassanstich veranstalten die Schausteller die „Happy Hour“. Die „Uedemer Wies’n“, organisiert durch den Löschzug Uedem, die am Samstagabend, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), beginnt, löst den bisherigen Schlager-Abend ab. Löschzugführer Rainer Wehren erklärt, dass man in Absprache mit Familie van Laak (Bürgerhaus Uedem) „mal etwas Neues wagen will“ und hofft auf großen Zuspruch. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band Starlights „Die originalen Sterntaler“, es wird bayerisches Essen und Wies’n-Bier gereicht. Wer in Tracht erscheint, bekommt einen „Kurzen“ gratis. Einlass ist ab 18 Jahren, Karten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf bei Geschenke Binn, im Bürgerhaus und bei der Feuerwehr und für zwölf Euro an der Abendkassse.

Auch die Veranstaltung „Musik ist Trumpf“ am Sonntag, 16. Oktober, 15 Uhr, findet erstmalig im Rahmen der Uedemer Kirmes statt. Annelene Pipenbacher als Vertreterin des VdK Uedem berichtete, dass die Veranstaltung an sich nicht neu ist, jedoch erstmals der Schritt unternommen wurde, diese in die Kirmes zu integrieren. Aufspielen wird das Duo „Flash“, Musikwünsche werden gerne entgegengenommen. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Zum Familientag am Montag, 17. Oktober, werden ganztägig ermäßigte Preise auf alle Fahrgeschäfte geboten. Zum Dämmerschoppen mit „Queeken-Sound“ ab 17 Uhr im Bürgerhaus sind seitens des Veranstalters Heimat- und Verkehrsverein Uedem (HVV) besonders herzlich Vereine, Organisationen und Kollegenkreise eingeladen. Der Eintritt ist frei. Familie van Laak verlost zu dieser Veranstaltung ein Wintergrillen für acht Personen. Mit dem Höhenfeuerwerk am Dienstag, 18. Oktober, ab 20.45 Uhr, endet die Fliegenkirmes.

Das Programm:

Freitag, 14. Oktober

20 Uhr, Oldiethek mit Disco-Power

Samstag, 15. Oktober

15 Uhr, Fassanstich auf dem Marktplatz

19 Uhr, Uedemer Wies’n mit der Band Starlights (Einlass ab 18 Uhr)

Sonntag, 16. Oktober

15 Uhr, „Musik ist Trumpf“ mit dem Duo „Flash“

Montag, 17. Oktober

Familientag auf der Kirmes

17 Uhr, Dämmerschoppen mit Queeken Sound

Dienstag, 18. Oktober

20.45 Uhr, Höhenfeuerwerk zum Abschluss der Uedemer Kirmes

Am Samstag startet die Kirmes um 12 Uhr, an den anderen Tagen am frühen Mittag.

Alle Musikveranstaltungen finden im Bürgerhaus Uedem, Agathawall 11, statt.