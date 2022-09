Unfall: Pkw und Pedelec stießen zusammen

KEVELAER (ots). Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Montagmorgen, 12. September, gegen 9.40 Uhr, an der Einmündung Basilikastraße / Marienstraße. Ein 90-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit seinem Suzuki die Marienstraße und beabsichtigte an der Einmündung nach links in die Basilikastraße abzubiegen.Hierbei kollidierte er mit einem 66-jährigen Pedelec Fahrer aus Kevelaer, der die Basilikastraße aus Richtung Krankenhaus kommend befuhr und gerade die Marienstraße passierte. Der 66-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.