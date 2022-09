Brandstiftung: Mehrere Pkw in Weeze angezündet

WEEZE (ots). Ein bislang unbekannter Täter setzte in der Nacht zu Sonntag, 11. September, gegen 1 Uhr, einen an der Kevelaerer Straße geparkten Citroen Jumpy und einen VW T5 in Brand. Das Heck der Fahrzeuge wurde jeweils rechtsseitig beschädigt. Eine Passantin bemerkte die brennenden Pkw und informierte die Feuerwehr, die die Brände löschte. Während die Polizei vor Ort war, entdeckten sie einen weiteren brennenden Wagen auf einer Einfahrt ebenfalls an der Kevelaerer Straße. Es handelt sich um einen Fiat Talento, dessen Front beschädigt wurde. Auch dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf Brandstiftung. Ein bislang unbekannter Täter setzte gegen 20.30 Uhr am Dienstag, 13. September, einen an der Lorschstraße geparkten, schwarzen Ford Focus in Brand. Das Feuer beschädigte den rechten, hinteren Radkasten, Reifen und Stoßfänger. Der Besitzer des Wagens löschte den Brand und informierte die Polizei. Später in der Nacht, 14. September, zwischen 0.15 Uhr und 0.30 Uhr wurden der Polizei drei weitere brennende Fahrzeuge gemeldet. Es handelt sich um einen Mercedes C-Klasse an der Katharinenstraße sowie einen Volvo und einen Mercedes-Citan an der Geenenstraße. Die Feuerwehr löschte die Brände, der schwer beschädigten Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen zur Tatzeit machen können, werden gebeten die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080 zu informieren.