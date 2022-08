Verkehrsunfall: Auto landet auf dem Dach

KEVELAER (ots). Eine 62-jährige Autofahrerin aus Kevelaer war am Montag, 29. August, gegen 13.30 Uhr, mit ihrem Mazda CX-3 auf der Händelstraße in Richtung Koxheidestraße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache stieß sie mit einem rechts am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa zusammen. Vermutlich riss die 62-Jährige anschließend das Lenkrad herum, der Mazda kippte auf die linke Seite und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Die Frau am Steuer erlitt dabei schwere Verletzungen, konnte aber selbstständig aus dem Wagen klettern. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der Mazda und auch der Opel Corsa wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Einsatzkräfte sperrten die Straße für die Dauer der Unfallaufnahme.