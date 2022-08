STRAELEN. Zum Moonlight-Shopping lädt die Unternehmergemeinschaft AusStraelen am kommenden Freitag, 2. September, ein. Dann sind die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet, es findet eine große Modenschau auf dem Marktplatz statt und es gibt Musik in den Straßen der Innenstadt. Zudem planen die Geschäftsleute verschiedene Aktionen für ihre Kunden.

„Der Handel und die Gastronomie haben in den letzten Jahren coronabedingt sehr gelitten und leiden heute immer noch, darum haben wir uns entschieden, ein schönes Moonlight-Shopping zu veranstalten, um uns bei unseren Kunden mit einem stimmungsvollen Abend für ihre Treue zu bedanken“, erklärt Klaudia Werdin von AusStraelen. Dazu wird die Eventbeleuchtung in der Innenstadt komplett zum Einsatz kommen, zusätzlich werden die Hausfassaden mit farbigen Strahlern illuminiert. Auf dem Marktplatz sind die Sportfreunde Broekhuysen mit einem Grill- und einen Getränkestand vertreten und bauen ihre Lounge-Möbel zum Verweilen auf. Auch die örtliche Gastronomie bietet verschiedene kulinarische Angebote, vor dem Kaffee Krone werden Cocktails gemixt und ein Crépes-Stand rundet das Angebot ab. „Wir rechnen mit schönem Wetter und freuen uns auf einen gemütlichen Abend zum Bummeln und Shoppen“, sagt Klaudia Werdin. Bis 22 Uhr sind die Geschäfte am kommenden Freitag geöffnet und warten mit verschiedenen Aktionen und Angeboten auf. So empfängt die Gelderner Straße die Gäste mit Sekt, Fingerfood und Akkordeonmusik, auf der Klosterstraße veranstaltet die Adler-Apotheke ein Kosmetik-Event und ein Glücksrad steht bereit. Die Markt-Apotheke lädt zur kostenlosen Verkostung eines pflanzlichen Präparats ein, das gegen Magenschmerzen, Völlegefühl oder Sodbrennen hilft.

Auf der Venloer Straße können die Besucher vor der Kleinen Pinte entspannt im Liegestuhl einen Cocktail genießen, zudem werden kühle Getränke beim Straelemann angeboten. Das Straelener Blumenmädchen Marie van Bebber verteilt in der Innenstadt Blumengrüße an die Besucher und Musik liegt in der Luft, wenn Saxophonspieler Axel Kaden an verschiedenen Stellen in der Stadt für Unterhaltung sorgen wird.

Modenschau mit 14 Models

Zum Saisonstart Herbst/Winter 2022/23 veranstaltet Schuh & Mode Leukers am Freitag um 19.30 Uhr eine große Modenschau auf dem Straelener Marktplatz. Zwölf Damen und zwei Herren präsentieren die aktuellen Trends für den Herbst und Winter – von Schuhen und Bekleidung bis hin zu Taschen und Accessoires. Die passenden Sonnenbrillen von Optik Hammans vervollständigen den perfekten Look. Dazu gibt es Snacks und kühle Getränke. Erdtöne kombiniert mit Wollweiß bestimmen die Kollektionen für den Herbst und Winter, weiß Modeexpertin Klaudia Werdin: „Angesagt sind zudem Grün-Töne in allen Variationen sowie knallige Farben wie Fuchsia, Himmelblau, Violett und Lila“. Ein großes Thema seien auch Steppjacken,-westen und -mäntel in federleichter, aber schön warmer Ausführung, „und auch die 70er Jahre kommen wieder mit weit ausgestellten Hosen und Plateau-Absätzen“, betont Werdin.

StraelenCard-Verlosung

Ein weiteres Highlight beim Moonlight-Shopping ist die große StraelenCard-Verlosung. „Wer am Freitag, 2. September, seinen Einkauf mit der StraelenCard bezahlt, nimmt automatisch teil und hat die Chance auf eine von zehn StraelenCards im Wert von jeweils 50 Euro“, kündigt Marta Sommerkamp von AusStraelen an. Natürlich besteht auch am 2. September noch die Möglichkeit, die Karte an einer der Ausgabestelle zu erwerben. Erhältlich ist die digitale Gutscheinkarte im Bürgerbüro im Rathaus, im Kulturring-Büro am Markt, bei Hermans Kochen & LebensArt, bei Koneser – Polnische Feinkost, bei Pias Flowers & Home im Rewe und bei Textil Daamen. Die StraelenCard ist mit einem beliebigen Betrag bis 250 Euro aufzuladen und kann auch in Teilbeträgen bei allen Akzeptanzstellen eingelöst werden. „Aktuell haben sich bereits mehr als 60 Unternehmen als Akzeptanzstelle registriert, die die Karte annehmen“, betont Maria Trösser von AusStraelen. Die Namen der zehn Gewinner bei der Verlosung zum Moonlight-Shopping werden ab 3. September für einen Monat an den Verkaufsstellen ausgehängt.