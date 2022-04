Rollerfahrer von PKW erfasst und schwer verletzt

KEPPELN (ots). Auf der Klever Straße ereignete sich am Dienstagmittag, 19. April, gegen 12.40 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 51-jähriger Mann aus Uedem befuhr mit seinem Yamaha-Roller die Klever Straße aus Uedem kommend in Richtung Kreisverkehr “Lindchen” und ordnete sich nach ersten Erkenntnissen auf Höhe der Straße “Im Hollen” links ein, als er von dem hinter ihm fahrenden Toyota eines 39-jährigen Mannes aus Duisburg erfasst wurde. Durch den Aufprall wurde der 51-Jährige in den Gegenverkehr geschleudert, wo er mit dem VW einer 38-jährigen Gocherin kollidierte. Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Angehörigen des 51-Jährigen werden durch den Opferschutz der Kreispolizeibehörde Kleve betreut. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Essen hinzugezogen.