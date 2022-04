Raub: Unbekannte überfallen 73-Jährigen im Haus

WINNEKENDONK (ots). Unbekannte Täter schellten am Karfreitag, 15. April, gegen 22.10 Uhr, an der Hauseingangstür eines Hauses am Pastoratsweg. Als ihnen der 73-jährige Geschädigte öffnete, verschafften sie sich schlagartig Zutritt zu dem Gebäude. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefon und drängten ihr Opfer in einen rückwärtig gelegenen Raum, von wo aus der 73-Jährige fliehen konnte. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld. Sie wurden als 175 bis 180 Zentimeter groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Beide Männer sprachen akzentfreies deutsch. Einer trug eine weiße, der andere eine schwarze Sturmmaske. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 02824/880 bei der Kripo Kalkar zu melden.