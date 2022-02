Brandursache noch ungeklärt

KEVELAER. (ots) Ein auf dem Gewerbering in Kevelaer abgestellter Smart geriet am Montag, 21. Februar, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Aufgrund des starken Windes breitete sich das Feuer schnell auf vier neben dem Smart abgestellte Fahrzeuge aus. Die Feuerwehr konnte die brennenden Pkw löschen. Es entstand hoher Sachschaden. Da die Brandursache bislang nicht geklärt ist, nimmt die Kripo Goch die Ermittlungen auf und setzte einen Brandsachverständigen ein. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.