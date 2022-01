Unfall: Pkw überschlägt sich mehrfach

UEDEM (ots). Eine 63-jährige Krefelderin befuhr am Freitag, 28. Januar, gegen 22.05 Uhr, mit ihrem schwarzen BMW die Landesstraße 362 aus Richtung BAB A57, in Richtung Uedem. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb dann auf einem Feld stehen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich dabei schwer. Sie wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht, wo sie zu stationären Behandlung verblieb. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.