Kollision zwischen LKW und PKW ging glimplich aus

BROEKHUYSEN (ots). Auf der Broekhuysener Straße kam es am Montag, 24. Januar, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Mann aus Geldern mit seinem Hyundai frontal mit dem LKW einer 38-Jährigen Frau aus Dortmund kollidierte. Der 55-Jährige befuhr mit seinem Wagen die Broekhuysener Straße aus Herongen kommend, in Richtung Straelen und geriet nach ersten Erkenntnissen in den Gegenverkehr, wo es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des 55-Jährigen ergaben und ein freiwilliger Alkoholtest positiv verlief, wurde dem Mann auf der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 55-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Broekhuysener Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.