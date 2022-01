GOCH (ots). Zwischen Freitagabend, 21. Januar, und Montagmorgen, 24. Januar, haben sich unbekannt Täter durch ein Fenster im Bereich der Umkleiden Zutritt in die Sporthalle einer Schule an der Schützenstraße verschafft. Auch in den Werkraum der Schule stiegen die Täter durch ein Fenster ein. Sie durchwühlten mehrere Spinde, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080 entgegen.