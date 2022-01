Zeugenaufruf: Erste Hinweise nach Unfallflucht am Kreisverkehr

GELDERN. Nach der Pressemeldung zu einer Verkehrsunfallflucht am Samstag, 15. Januar, gegen 1:30 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Clemensstraße / Königsberger Straße in Geldern (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5122207) hat sich ein Zeuge mit neuen Hinweisen zum Ablauf der Unfallflucht gemeldet. Demnach haben zwei Pkw, offenbar ein Rennen fahrend, den Kreisverkehr Königsberger Straße zweimal komplett durchfahren und ihn dann mit hoher Geschwindigkeit auf die Königsberger Straße abbiegend verlassen. Unmittelbar danach habe der Fahrer des vorausfahrenden Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sein Heck sei ausgebrochen und der Pkw sei mit einem Verkehrszeichen am rechten Straßenrand kollidiert. Beide Autos hätten kurz angehalten und seien danach von der Unfallstelle geflüchtet. Der Zeuge gibt an, bei den Autos habe es sich um BMW mit Tuning-Merkmalen gehandelt. Der vorausfahrende, verunfallte PKW sei silberfarben gewesen. Wem sind die beiden PKW aufgefallen? Weitere Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Geldern unter 02831/1250.