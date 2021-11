St. Victor-Bruderschaft Xanten lädt zur Versammlung

XANTEN. Zur Jahreshauptversammlung lädt die St. Victor-Bruderschaft Xanten alle Mitglieder am Samstag, 6. November, um 19 Uhr in die Mensa des Stiftsgymnasiums, Poststraße 14, ein. Neben den üblichen Berichten stehen vor allem Vorstandswahlen und eine ganze Reihe von Ehrungen auf dem Programm. Es gelten die 3G, eine Überprüfung erfolgt am Eingang.