Tipps zum Einbruchsschutz von der Polizei am Telefon

NIEDERRHEIN. Die dunkle Jahreszeit beginnt und damit steigt auch die Gefahr von Einbrüchen in Häuser und Wohnungen. In der Vergangenheit nutzten Einbrecher sogar die Abwesenheit der Familien von Zuhause während der Sankt Martinsumzüge, um einzubrechen. Am Mittwoch, 3. November, haben interessierte Bürger die Möglichkeit zwischen 8.30 und 16 Uhr mit den Einbruchschutzberatern unter Telefon 02821/5041971 oder 02821/5041972 zu telefonieren. Sie können so rund um das Thema Einbruchschutz alle Fragen klären. Jürgen Lang und Norbert Franzke von der Einbruchsprävention beraten zu allen Fragen rund um den mechanischen Einbruchschutz, Anwesenheitssimulation, Alarmanlagen und Videoüberwachung. Die Beratung ist kostenlos.