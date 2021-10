Wetten: Zeuge bemerkt brennende Big Bags

WETTEN (ots). Ein Autofahrer bemerkte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 16. Oktober, gegen kurz nach 2 Uhr ein Feuer auf dem Parkplatz vor dem Sportplatz am Streuselbruchweg. Offensichtlich war die äußere Verpackung dort abgestellter Big Bags in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer; es entstand Sachschaden. Die Kripo Goch hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 02823/1080.