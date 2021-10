PKW kommt von Fahrbahn ab – 30-Jährige schwer verletzt

WACHTENDONK. Heute, 18. Oktober, kam es gegen 8.10 Uhr auf der Holtheyder Straße (L361) in Wachtendonk zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 30-Jährige Frau aus Essen war mit ihrem VW auf der Holtheyder Straße in Richtung Straelen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr mit Ihrem Wagen den Grünstreifen und kam in einem Graben, der sich circa zwei Meter unterhalb der Fahrbahn befindet zum Stehen. Zeugen meldeten den Verkehrsunfall und kümmerten sich um die Frau. Rettungskräfte leisteten nach Bergung des Wagens durch die Feuerwehr Erste Hilfe für die 30-Jährige, die bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde im Anschluss mit einem Hubschrauber zur Untersuchung in eine Spezialklinik verbracht. Der VW der 30-Jährigen wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat in Geldern hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.