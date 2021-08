Fünf Verletzte nach Unfall auf Kreuzung

WACHTENDONK/WANKUM (ots). Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend, 25. August, gegen 21.30 Uhr, im Bereich der Kreuzung Grefrather Landstraße und Venloer Straße. Ein 36-jähriger Mann aus Wachtendonk befuhr die Grefrather Landstraße (L 39) in Richtung Wankum, als er an der Kreuzung nach links in die Venloer Straße (L 140) abbiegen wollte. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw (BMW X3 M in blau) eines 57-jährigen Mannes aus Geldern. Der Gelderner war auf der Grefrather Landstraße in Richtung Straelen unterwegs. Im BMW befanden sich noch die 55-jährige Frau und die 25 Jahre alte Tochter des Fahrers. Alle drei konnten den X3 selbstständig verlassen, wurden aber schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 36-jährige Fahrer des Mitsubishi Colt in blau und sein 21-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Wachtendonk, mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Sie wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, Lebensgefahr kann bei Beiden nicht ausgeschlossen werden. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, eingesetzte Beamten sperrten die Kreuzung zur Unfallaufnahme bis 23.30 Uhr voll.