73-Jährige erkennt Betrugsversuch

KEVELAER. (ots) Eine bislang unbekannte Frau rief am Donnerstag, 12. August, mehrfach eine 73-jährige Frau aus Kevelaer an und gab sich als ihre Schwiegertochter aus. Angeblich sei sie in einen schweren Unfall verwickelt und benötige nun 25.000 Euro. Die 73-Jährige sagte der vermeintlichen Schweigertochter ihre Hilfe zu und hatte bereits Geld abgehoben, als ein erneuter Anruf der vermeintlichen Schwiegertochter sie misstrauisch machte. Kurzerhand rief die Kevelaerin ihren Sohn an, der ihr versicherte, dass seine Frau nicht angerufen hatte. Glücklicherweise handelte die 73-Jährige richtig und konnte so größeren finanziellen Schaden verhindern. Regelmäßig erreichen die Polizei im Kreis Kleve Anzeigen zu Betrugsversuchen am Telefon. In manchen Fällen kombinieren die Täter sogar verschiedene Maschen um Druck auszuüben und ihr Opfer zu überzeugen. So übergibt, zum Beispiel, ein angeblicher Verwandter, der sich in einer Notlage befindet, ein Gespräch auch an einen vermeintlichen Polizisten oder Staatsanwalt, der die angebliche Notlage bestätigt. Die Polizei warnt: Geben Sie keine persönlichen Informationen wie Bankdaten am Telefon preis! Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon oder per Whatsapp um Geld bittet! Übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen! Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, dann informieren Sie sofort die Polizei unter 110 oder, wenn möglich, Verwandte.