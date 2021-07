7-Tage-Inzidenz: 5,4 / Umstellung auf Software SORMAS-X

KREIS KLEVE. Am heutigen Donnerstag, 15. Juli, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 11.413 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Das sind 13 mehr als am Mittwoch. Ein aktueller Indexfall befindet sich noch in Bearbeitung und kann daher noch nicht einer einzelnen Kommune zugeordnet werden. Bis heute kam es bei den Kindern des Bedburg-Hauer Ferienlagers zu insgesamt 12 laborbestätigten Infektionen. Die Ergebnisse weiterer Testungen sowie die Testungen auf Virusvarianten steht noch aus. Für 55 Personen ist in diesem Zusammenhang eine Quarantäne angeordnet worden. Zwei weitere Testungen erfolgen während des Quarantänezeitraumes. Das Gesundheitsamt steht weiterhin im engen Austausch mit der Gemeinde Bedburg-Hau.

Der Kreis Kleve stellt zum kommenden Montag, 19. Juli, die Corona-Meldungen auf das landesweit einheitliche System SORMAS-X um. Kleve ist das 14. von insgesamt 53 Gesundheitsämtern, das diese Schnittstelle nutzt. Deswegen wird es Anfang kommender Woche für einen oder zwei Tage keine aktuellen Corona-Meldungen des Kreises Kleve geben.

Mit der Umstellung verbunden ist eine neue, bessere Datenbank-Struktur. Zukünftig wird die Datenqualität und –auswertung besser sein. Zur Umstellung wird es eine Bereinigung der Datensätze geben. Diese schlägt sich bereits in den Corona-Zahlen ab morgen nieder. Dabei handelt es sich doppelte Fälle, unklare Definitionen eines Indexfalles oder veränderte Vorgaben zur Eingabe der Indexfälle – insbesondere aus der Anfangszeit der Pandemie. Nach einem ersten Blick auf die Daten wird sich die Gesamtzahl der Indexfälle aus dem Kreis Kleve um rund 35 Fälle verringern (ca. 0,3 Prozent der Gesamtfälle). Dies deckt sich mit den Erfahrungen aus anderen Kreisen und kreisfreien Städten, die bereits auf SORMAS-X umgestellt haben. In den kommenden Tagen wird der Kreis Kleve genau angeben, welche Indexfälle neu hinzugekommen sind und welche Veränderungen aufgrund der Datenbereinigung entstanden sind.

Von den insgesamt 11.413 bestätigten Corona-Fällen gelten 11.186 als genesen; 189 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befindet sich aktuell eine Person im Krankenhaus. Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 5,4. Aktuell befinden sich insgesamt 124 Personen in häuslicher Quarantäne.