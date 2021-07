Erstimpf-Termine in Wesel und Moers verfügbar

KREIS WESEL. Das Land NRW hat den Impfzentren wieder mRNA-Corona-Impfstoff für Erstimpfungen zur Verfügung gestellt. Termine für das Impfzentrum in Wesel und den Impfstandort in Moers können ab sofort ausschließlich über das Portal und die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung gebucht werden (online unter https://termin.corona-impfung.nrw/home, telefonisch unter 0800 116 117 01).

Seit dem 26. Juni 2021 können alle impfwilligen Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren auch Impftermine in den Impfzentren NRWs vereinbaren. Auch für die kommenden Wochen steht ausreichend Impfstoff für Erstimpfungen an den Impfstandorten des Kreises Wesel zur Verfügung.

Krisenstabsleiter Dr. Lars Rentmeister: „Alle Bürgerinnen und Bürgern, die sich impfen lassen möchten, sollten die Gelegenheit ergreifen, sich noch schnell und unkompliziert im Impfzentrum in Wesel oder am Impfstandort in Moers impfen zu lassen. Da die Impfzentren laut Landesvorgabe am 30. September 2021 schließen werden, können Erstimpfungen dort voraussichtlich nur noch bis zum 13. August vorgenommen werden, damit die Zweitimpfungen noch vor der Schließung durchgeführt werden können.“

Wichtig : Alle Personen, die eine Impftermin vereinbart haben, müssen alle erforderlichen Unterlagen ausgefüllt mit zum Impftermin bringen. Die Vordrucke sind unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/haeufige-fragen-rund-um-das-thema-impfen/ unter „Formulare“ zum Download / zum Ausdrucken erhältlich.

Alle Impflinge erhalten bei der Erstimpfung automatisch einen Termin für die Zweitimpfung sechs Wochen später. Zweitimpftermine können ausschließlich aus zwingenden medizinischen Gründen verschoben werden.

Adressen:

Impfzentrum Wesel

Niederrheinhalle Wesel

An de Tent 1

46485 Wesel

Impfstandort Moers

Parkplatz St. Josef Krankenhaus Moers

Asberger Straße 4

47441 Moers