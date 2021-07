Mehr Sicherheit am Kreisverkehr Harttor in Geldern

GELDERN. Knapp zwei Jahre ist es her, dass ein junger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw am Kreisverkehr B58/Harttor in Geldern schwer verletzt wird. Brenzlige Situation hat es bis dahin, aber auch in der Zeit danach, immer wieder gegeben. Nun soll die Situation für Radfahrer verbessert werden: Am Montag, 5. Juli, beginnen die vierwöchigen Arbeiten zum Umbau der Radwege entlang der B58.

Die aktuelle Situation sei für Radfahrer laut Stephan Huth vom Landesbetrieb Straßen.NRW „nicht besonders sicher. Sie werden nicht früh genug erkannt, wenn sie in den Kreisverkehr einfahren.“ Derzeit werden Radfahrer unmittelbar vor dem Kreisverkehr auf die Fahrbahn zu Pkw und Lkw geleitet, wodurch es oftmals eng und gefährlich wird. Hinzu kommt, dass viele Radfahrer im Kreisverkehr sich ganz außen halten und Autofahrer zum Überholen animieren. „Generell sollten Radfahrer etwas mittiger fahren, damit sie wirklich wahrgenommen werden“, erläutert Heinz-Theo Angenvoort, zuständig für die Mobilitätsthemen der Stadt Geldern.

Eigene Fahrspur für Radfahrer vor dem Kreisverkehr

Künftig werden Radfahrer bereits etwa 25 Meter vor dem Kreisverkehr auf einen eigenen, rund 1,50 Meter breiten Fahrstreifen geleitet und fahren 15 Meter parallel zur 3,55 Meter breiten Kfz-Spur. „So sollen sie frühzeitig erkannt werden“, sagt Huth. Zehn Meter vor dem Kreisverkehr werden sie dann auf die B58 geleitet und fahren dann mit Pkw und Lkw, ähnlich einem Reisverschlusssystem, wie man es beispielsweise von vielen Autobahnbaustellen kennt, in den Kreisverkehr ein. „Wir erhoffen uns dadurch eine erhöhte Aufmerksamkeit der Autofahrer“, sagt Huth.

-Anzeige-

Die Umbauarbeiten werden auf der B58 jeweils auf der stadtauswärts (Ost) und stadteinwärts führenden Seite (West) durchgeführt, die für einen Zeitraum von jeweils zwei Wochen gesperrt wird. Damit ist es umso wichtiger, dass sich Radfahrer an die Straßenverkehrsordnung halten und nur auf der richtigen Seite fahren. „Auch wenn wir mit dieser Maßnahme für mehr Sicherheit sorgen, ist immer noch die Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer gefragt“, betonen Huth und Angelika Jentjens von der Verkehrsbehörde Stadt Geldern. „Die Stadt begrüßt die Maßnahme“, sagt Jentjens, „denn sie dient dem Schutz der Radfahrer.

Baumaßnahmen ams Kreisverkehr Harttor in zwei Abschnitten

Zunächst wird ab Montag auf der Ostseite des Kreisverkehrs gebaut, am 19. Juli starten die Arbeiten auf der Westseite. Im Zuge dessen wird auch die Bushaltestelle „Niersbrücke“ vor dem Rewe-Markt umgebaut und mit einem „Busboard“ für mobilitätseingeschränkte Menschen versehen. Dazu wird sie in Bereich versetzt, bevor Radfahrer auf die Straße geleitet werden.

Was für Ärger sorgen könnte: Nach der Baustelle am neuen Kreisverkehr Geldertor kommt es nun an einer weiteren Gelderner Ausfallstraße zu Sperrungen. Der Zeitpunkt für die Baumaßnahmen am Harttor aber sei bewusst gewählt, versichert Jentjens: „Wir rechnen mit weniger Verkehr in den Ferien. Das betrifft auch die Schüler, die mit dem Rad zur Schule fahren, und die Schulbusse, die nun wegfallen.“

Kosten Die Kosten für die Baumaßnahmen am Kreisverkehr Harttor belaufen sich auf rund 250.000 Euro. Darin enthalten sind auch die Kosten für den Umbau der Bushaltestelle, die die Stadt Geldern trägt, der von Straßen.NRW als Baulastträger des Kreisverkehrs mit ausgeführt wird.

Vom 5. Bis 17. Juli wird zunächst auf der Ostseite gebaut und die Fahrbahn gesperrt, die in die Innenstadt führende Spur bleibt befahrbar. Vom 19. Bis 31. Juli wird dann auf der Westseite gebaut, hier bleibt die in Richtung Veert führende Fahrbahnseite für den Verkehr frei. Wie bei der Baustelle am Geldertor, werden auch hier großräumige Umleitungen eingerichtet. Diese und die Umleitungen der betroffenen Buslinien sind unter www.geldern.de zu finden.